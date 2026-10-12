Petrol devleri Riyad’daki enerji zirvesine katılmaktan vazgeçti

Financial Times’ın haberine göre ExxonMobil, TotalEnergies, Shell ve BP gibi dünyanın önde gelen petrol şirketlerinin üst düzey yöneticileri, güvenlik endişeleri ve Suudi Arabistan’daki uçuşlarda yaşanan aksamalar nedeniyle Riyad’daki enerji konferansına katılmaktan vazgeçti.

Yemen Silahlı Kuvvetlerinin Riyad Havalimanı’na yönelik saldırısının ardından hava yolu şirketlerinin onlarca uçağın rotasını değiştirmek zorunda kaldığı, binden fazla uçuşun da iptal edildiği bildirildi. Artan saldırılar nedeniyle Suudi yetkililerin ülkedeki bazı havalimanlarının kapatılması talimatını verdiği aktarıldı.