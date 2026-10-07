Yemen: El-Cevf vilayetinin doğusunda düşman unsurlarının ilerleyişini püskürttük

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri bugün yaptığı açıklamada, "Allah'ın yardımı ve desteğiyle, silahlı kuvvetlerimiz El-Cevf vilayetinin doğusundaki mevzilerimize doğru ilerlemeyi amaçlayan Suudi paralı askerlerini püskürtmeyi başardı."dedi.

Sözcü, "Düşman askerlerinin toplandığı noktaları balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alarak onlara ağır kayıplar verdirdik; Allah'ın lütfuyla düşman hiçbir ilerleme kaydedemedi ve onlarca ölü ve yaralı verdi." ifadelerini kullandı.

Yahya Seri, Suudi düşmana ait birkaç aracın da imha edildiğini sözlerine ekledi.