  1. Dünya
  2. Ortadoğu
7 Eki 2026 17:55

Yemen: El-Cevf vilayetinin doğusunda düşman unsurlarının ilerleyişini püskürttük

Yemen: El-Cevf vilayetinin doğusunda düşman unsurlarının ilerleyişini püskürttük

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, "El-Cevf vilayetinin doğusunda Suudi destekli güçlerin ilerleyişini püskürttük” dedi.

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri bugün yaptığı açıklamada, "Allah'ın yardımı ve desteğiyle, silahlı kuvvetlerimiz El-Cevf vilayetinin doğusundaki mevzilerimize doğru ilerlemeyi amaçlayan Suudi paralı askerlerini püskürtmeyi başardı."dedi.

Sözcü, "Düşman askerlerinin toplandığı noktaları balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alarak onlara ağır kayıplar verdirdik; Allah'ın lütfuyla düşman hiçbir ilerleme kaydedemedi ve onlarca ölü ve yaralı verdi." ifadelerini kullandı.

Yahya Seri, Suudi düşmana ait birkaç aracın da imha edildiğini sözlerine ekledi.

News ID 1939034

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler