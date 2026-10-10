Sana yönetiminden uluslararası topluma Yemen çağrısı

El-Meyadin’in haberine göre, Yemen’de Ensarullah hareketine bağlı Sana yönetiminin Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’ın Yemen’e yönelik eylemlerine tepki göstererek uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan’ın Yemen’e yönelik saldırılarının uluslararası toplumu büyük bir sorumlulukla karşı karşıya bıraktığı belirtilerek, uluslararası toplumun Yemen topraklarına yönelik saldırılar karşısında görevini yerine getirmesi gerektiği ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, Yemen Silahlı Kuvvetlerinin meşru karşılık verme ilkesi doğrultusunda hedef listesini açıkladığı belirtilerek, herkese söz konusu bölgelere yaklaşmamaları yönünde uyarıda bulunuldu.
Sana yönetiminin Dışişleri Bakanlığı, Yemen topraklarının tamamında ulusal egemenliğin tesis edilmesinin uluslararası hukuk çerçevesinde meşru bir hak olduğunu kaydetti.
Açıklamada, Suudi Arabistan’ın baskıcı tutumunu sürdürmesi ve Yemen topraklarını hedef almasının, Riyad yönetiminin güç dilinden başka bir dilden anlamadığını gösterdiği ifade edildi.
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