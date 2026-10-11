Suudi Arabistan’daki Riyad Havalimanı’na saldırı: En az 12 kişi öldü

El Cezire’nin haberine göre, Suudi Arabistan Havacılık Kurumu, başkent Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nın hedef alındığını ve olayda en az 12 kişinin öldüğünü duyurdu.

Reuters haber ajansı, dün akşam saatlerinde bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Riyad Havalimanı’nda şiddetli bir patlama sesi duyulduğunu bildirdi.

Associated Press (AP) de bölgesel yetkililere dayandırdığı haberinde, Suudi Arabistan’ın başkentindeki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na yeni bir saldırı düzenlendiğini aktardı. Havalimanının tahliye edildiği ve uçuşların durdurulduğu belirtildi.

FlightRadar verilerine göre, hava trafiğinin tamamen durmasının ardından Riyad Havalimanı’na gitmekte olan tüm uçaklar rotalarını değiştirdi.

Birkaç gün önce Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, perşembe akşamı Riyad’daki Kral Halid Havalimanı’nın iki seyir füzesiyle, Necran Havalimanı’nın bir balistik füzeyle ve Hamis Muşayt’taki hava üssünün de bir balistik füzeyle hedef alındığını açıklamıştı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, söz konusu saldırıların Allah’ın yardımıyla yüksek isabetle gerçekleştirildiğini ve doğrudan hedefleri vurduğunu bildirmişti. Seri, saldırıların iki havalimanındaki hava trafiğini aksattığını ve havalimanları ile hava üssünde hasara yol açtığını ifade etmişti.

Haberde, Yemen’in Suudi Arabistan’a yönelik misilleme saldırılarının, Suudi Arabistan’ın ülkeye düzenlediği bombardımanlara karşılık gerçekleştirildiği belirtildi.