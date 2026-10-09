Suudi Arabistan, Kral Halid Havalimanı'na yapılan saldırıyı doğruladı

Arap medyasına göre, Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın Perşembe günü iki füze saldırısıyla hedef alındığını açıkladı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, dün Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na iki saldırı düzenlendiği, ilk saldırıda havalimanı tesisinin, ikinci saldırıda ise Suudi Arabistan Havayollarına ait bir uçağın hedef alındığı belirtildi.

Füze saldırılarında 3 Suudi Arabistan vatandaşının öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu, tedavi için hastanelere nakledildiği aktarılan açıklamada, saldırılar nedeniyle havalimanında maddi hasar meydana geldiği bildirildi.