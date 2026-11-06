Velayeti’den bölgesel güvenlik mesajı: Ya kolektif güvenlik ya ortak güvensizlik

İran İslam Devrimi'nin Danışmanı Ali Ekber Velayeti, Batı Asya’da gündeme gelen yeni bölgesel düzen tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Velayeti, “Ya kolektif güvenlik sağlanacak ya da herkes kolektif güvensizliği yaşayacak” dedi.

İran’ın Fars Körfezi, Orta Asya, Kafkasya ve Umman Denizi arasında bir köprü konumunda bulunduğunu belirten Velayeti, İran’ı devre dışı bırakmayı hedefleyen enerji ve transit koridorlarının ya daha maliyetli olacağını ya da istikrarsız kalacağını savundu.

Gazze’den Kızıldeniz’e, Lübnan’dan Irak’a uzanan krizlere dikkat çeken Velayeti, yaşanan gelişmelerin bölge güvenliğinin bölünmez olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Velayeti, bu nedenle ya kolektif güvenliğin tesis edileceğini ya da tüm bölgenin ortak bir güvensizlik ortamıyla karşı karşıya kalacağını söyledi.

Batı Asya’daki jeopolitik gelişmelere de değinen Velayeti, bölgedeki değişim dalgasının İsrail ve ABD’deki seçimleri de etkilediğini ifade etti.

Velayeti, açıklamasının sonunda İran’ın artık bölgesel düzenin başlıca mimarlarından biri olduğunu belirterek, “Bu gerçek ne ortadan kaldırılabilir ne de yerine başka bir aktör konulabilir” ifadelerini kullandı.