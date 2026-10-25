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25 Eki 2026 21:11

İranlı grekoromen güreşçilerden Dünya Şampiyonasi'nda 4 madalya

İranlı grekoromen güreşçilerden Dünya Şampiyonasi'nda 4 madalya

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde mindere çıkan İranlı milli sporcular, 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 55, 60, 77 ve 82 kilo sıkletlerinde final ve üçüncülük müsabakaları yapıldı. Şampiyonanın ikinci gününde başarılı bir performans sergileyen İranlı güreşçiler, turnuvayı 4 madalyayla tamamladı.

Müsabakalar sonucunda 82 kiloda mücadele eden Gulamrıza Farruhi altın madalyanın sahibi olurken, 55 ve 60 kilolarda mindere çıkan Payam Ahmedi ile Ali Ahmedivafa gümüş madalya kazandı. 77 kiloda yarışan Ali Osku ise bronz madalya elde ederek turnuvayı tamamladı.
 

News ID 1939367

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