İranlı grekoromen güreşçilerden Dünya Şampiyonasi'nda 4 madalya

Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 55, 60, 77 ve 82 kilo sıkletlerinde final ve üçüncülük müsabakaları yapıldı. Şampiyonanın ikinci gününde başarılı bir performans sergileyen İranlı güreşçiler, turnuvayı 4 madalyayla tamamladı.

Müsabakalar sonucunda 82 kiloda mücadele eden Gulamrıza Farruhi altın madalyanın sahibi olurken, 55 ve 60 kilolarda mindere çıkan Payam Ahmedi ile Ali Ahmedivafa gümüş madalya kazandı. 77 kiloda yarışan Ali Osku ise bronz madalya elde ederek turnuvayı tamamladı.

