Türk Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Ortadoğu ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı.
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Türk Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Ortadoğu ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı.
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