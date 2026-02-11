  1. İran
11 Şub 2026 09:30

Tahran'da 11 Şubat kutlamaları düzenlendi (+video)

Bugün, İslam Devrimi'nin 47. zafer yıldönümü münasebeti ile ülkenin dört bir yanında kutlama yürüyüşleri düzenleniyor.

Bugün, rahmetli İmam Humeyni liderliğinde 22 Behmen (11 Şubat) İslam Devrimi'nin 47. zafer yıldönümüdür.

Bu nedenle Tahran ve İran'ın dört bir yanında halkın yoğun katılımıyla kutlama yürüuüşü düzenleniyor...

Azar MAHDAVAN

