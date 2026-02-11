Tahran'da 11 Şubat kutlamaları düzenlendi (+video)

Bugün, rahmetli İmam Humeyni liderliğinde 22 Behmen (11 Şubat) İslam Devrimi'nin 47. zafer yıldönümüdür.
Bu nedenle Tahran ve İran'ın dört bir yanında halkın yoğun katılımıyla kutlama yürüuüşü düzenleniyor...
Bugün, İslam Devrimi'nin 47. zafer yıldönümü münasebeti ile ülkenin dört bir yanında kutlama yürüyüşleri düzenleniyor.
