İran ve Pakistan dışişleri bakanları Umman'daki müzakereler hakkında görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. Bakan Erakçi, Pakistanlı mevkidaşına, Umman’ın başkenti Maskat’ta İran ile ABD arasında yürütülen dolaylı müzakerelerin seyri hakkında bilgi verdi.

Erakçi, İran’ın adil ve dengeli bir anlaşmaya yönelik tutumunu ve temel ilkelerini ayrıntılı şekilde aktardı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ise, yürütülen müzakerelerin başarıyla sonuçlanması temennisinde bulunarak, ülkesinin diplomasinin ilerletilmesi ve başarısı için her türlü iş birliği ve desteğe hazır olduğunu vurguladı.