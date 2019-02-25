Filistin'den İsrail'e "füzeli tepki" uyarısı

Elnashrah’da yer alan habere göre, Filistin İslami Cihad Hareketi’nin askeri kolu olarak bilinen Kudüs Tugayları Söcüsü Ebu Hamza dün yaptığı bir açıklamada, “Füze birliklerimiz İsrail’in her çeşit aptalca girişmine karşı harekete geçmeye hazır; hiç kuşkusuz bizim tepkimiz işgal altındaki toprakların dört bir tarafında yer alan tüm kentleri kapsayacak.” ifadelerinde bulundu.

Ebu Hamza sözlerini şöyle sürdürdü: Füzelerimiz nişan alma ve tahrip gücü açısından son derece ince bir kabiliyete sahiptir. Kudüs Tugayları’na bağlı mühendislerimiz söz konusu füzelerin kapasitesini geliştirerek, işgal altındaki topraklarda yer alan Netania kentini bile vurabilecek uzun bir menzile sahip olmasını sağlamıştır.