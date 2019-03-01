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1 Mart 2019 - 10:37

İsrail'de Netanyahu'ya seçimler öncesi 'rüşvet' iddianamesi

İsrail'de Netanyahu'ya seçimler öncesi 'rüşvet' iddianamesi

Rüşvet almakla suçlanan İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında iddianame kabul edildi. Netanyahu'nun mahkemede yolsuzluk iddialarıyla ilgili ifade vermesi bekleniyor.

İsrail'de Başsavcılık, Başbakan Benyamin Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk suçlamasıyla ilgili hazırlanan iddianameleri kabul etti. İddianamenin mahkemeye sunulmadan önce Netanyahu'nun ifadesinin alınacağı bildirildi.

Sputnik'in haberine göre, İddianamenin 9 Nisan'da yapılacak genel seçimler öncesinde kabul edilmesi, Netanyahu'nun partisi Likud tarafından tepkiyle karşılandı. Likud Partisi kararı 'seçimlere müdahale' olarak nitelendirdi.

Netanyahu'nun Sözcüsü Ofir Gendelman, Başbakan'a yöneltilen rüşvet suçlamasını "saçma" ve "absürt" olarak nitelendirdi.

Netanyahu, geçen aylarda yaptığı açıklamada, iddiaların "temelsiz" olduğunu ve "gerçeğin ortaya çıkacağını" söyleyerek yanıt vermişti.

News Code 1876998
Kamran AZAR

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