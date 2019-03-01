İsrail'de Netanyahu'ya seçimler öncesi 'rüşvet' iddianamesi

İsrail'de Başsavcılık, Başbakan Benyamin Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk suçlamasıyla ilgili hazırlanan iddianameleri kabul etti. İddianamenin mahkemeye sunulmadan önce Netanyahu'nun ifadesinin alınacağı bildirildi.

Sputnik'in haberine göre, İddianamenin 9 Nisan'da yapılacak genel seçimler öncesinde kabul edilmesi, Netanyahu'nun partisi Likud tarafından tepkiyle karşılandı. Likud Partisi kararı 'seçimlere müdahale' olarak nitelendirdi.

Netanyahu'nun Sözcüsü Ofir Gendelman, Başbakan'a yöneltilen rüşvet suçlamasını "saçma" ve "absürt" olarak nitelendirdi.

Netanyahu, geçen aylarda yaptığı açıklamada, iddiaların "temelsiz" olduğunu ve "gerçeğin ortaya çıkacağını" söyleyerek yanıt vermişti.