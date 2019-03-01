Filistin halkı “Büyük Dönüş Yürüyüşü’ne hazırlanıyor

Filistin Enformasyon Merkezi'nin aktardığı habere göre, Filistin halkı, Büyük Dönüş Yürüyüşü’nün 49’ıncı cumasında Gazze Şeridi’nde geniş çaplı gösteriler yapmaya hazırlanıyor.

Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Heyeti, tüm Filistin halkını bu gösterilere katılmaya çağırdı.

Yürüyüşün barışçıl olduğuna dikkati çeken heyet, bunun hedefine ulaşıncaya kadar devam edeceğini duyurdu.

Bu heyet halkın bağımsız bir Filistin devletinin oluşumu ve Kudüs’ün bu ülkenin başkenti olarak tanıma haklarına bağlı kalacağını bildirdi.

Bugünkü Büyük Dönüş Yürüyüşleri “Bab al Rahma” başlığı altında gerçekleşecek.

Gazze sınırında 30 Mart 2018'den bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 267 Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit olmuş, 27 bine yakın Filistinli de yaralanmıştı.