Hamas lideri Heniyye'den 'Mescid-i Aksa'da toplanma' çağrısı

AA'nın haberine göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Batı Şeria'daki Filistinlilere cuma günü Mescid-i Aksa'da toplanmaları çağrısı yaptı.

Heniyye, yaptığı yazılı açıklamada, Batı Şeria'daki Filistinlileri cuma günü Mescid-i Aksa'da toplanma ve orada nöbet tutarak İsrail'in attığı adımları başarısız kılmaya davet etti.

Heniyye, "Bedeli ne olursa olsun Aksa'ya kurulan komplolar işe yaramayacak." ifadesini kullandı.

Filistinli direnişçileri Mescid-i Aksa'yı korumaya davet eden Heniyye, Arap dünyasından da İsrail ile normalleşme çabaları ve yöneticileriyle bir araya gelmeyi bırakarak, Filistin davasının önemi ve İsrail'in gerçek düşman olduğunun farkına varmasını istedi.