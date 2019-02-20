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20 Şubat 2019 - 20:53

Hamas lideri Heniyye'den 'Mescid-i Aksa'da toplanma' çağrısı

Hamas lideri Heniyye'den 'Mescid-i Aksa'da toplanma' çağrısı

Hamas lideri Heniyye Filistinlilere cuma günü için Mescid-i Aksa'da toplanma çağrısında bulundu.

AA'nın haberine göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Batı Şeria'daki Filistinlilere cuma günü Mescid-i Aksa'da toplanmaları çağrısı yaptı.

Heniyye, yaptığı yazılı açıklamada, Batı Şeria'daki Filistinlileri cuma günü Mescid-i Aksa'da toplanma ve orada nöbet tutarak İsrail'in attığı adımları başarısız kılmaya davet etti.

Heniyye, "Bedeli ne olursa olsun Aksa'ya kurulan komplolar işe yaramayacak." ifadesini kullandı.

Filistinli direnişçileri Mescid-i Aksa'yı korumaya davet eden Heniyye, Arap dünyasından da İsrail ile normalleşme çabaları ve yöneticileriyle bir araya gelmeyi bırakarak, Filistin davasının önemi ve İsrail'in gerçek düşman olduğunun farkına varmasını istedi.

News Code 1876796

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