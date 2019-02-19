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19 Şubat 2019 - 21:26

İsrail Mescid-i Aksa'ya savaş açtı

İsrail Mescid-i Aksa'ya savaş açtı

FKÖ'ye bağlı Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Selim ez-Zanun, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya "açık savaş" başlattığını belirtti.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Selim ez-Zanun, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini "açık savaş" olarak nitelendirdi.

Zanun, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail kuvvetlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerinin, "Harem-i Şerif'in zaman ve mekan olarak bölünmesini dayatmak için yapılan ön çalışmalar" olduğunu belirtti.

İşgal güçlerinin ihlallerine tepki gösteren Zanun, "İsrail Mescid-i Aksa'ya açık savaş başlattı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

News Code 1876772

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