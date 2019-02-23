Türkiye'den İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısına protesto

Filistin Bilgiledirme Merkzi’nin aktardığı habere göre, Türkiye’nin İstanbul şehri sakinleri Filistin meselesini desteklemenin yanı sıra İsrail’in Mescid-i Aksa’ya karşı saldırılarını kınamak için sokaklara indi.

Söz konusu protestolar işgal altında tutulan Kudüs’teki gerginlikler ve Filistinlilerle İsrail güçleri arasındaki çatışmaların artmasıyla eşzamanlı olarak Cuma Namazı'ndan sonra İstanbul’un merkezindeki Fatih Camii önünde düzenlendi.

Filistin bayrağı ve Mescid-i Aksa resimlerini taşıyan protestocular İsrail'e karşı sloganlar atarak, Filistin'i savunmak için derhal harekete geçilmesi çağrısında bulundular.

Gösterinin son bildirisinde İsrail askerleri tarafından Mesci-i Aksa ve özellikle de Bab al-Rahma’ya yönelik yapılan saldırıların durdurulması gerektiği vurgulandı.