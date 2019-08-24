Dünyaca ünlü İranlı yönetmeni anlatan belgesele büyük ilgi

Yapımcılığını Behruz Neşan ve yönetmenliğini ise Mahmud Rıza Sani’nin üstlendiği “Kiyarüstemi ile Kayıp Baston” adlı belgesel filmi, ABD’de düzenlenen Uluslararası Altın Heykel Film Festivali’nde “En İyi Belgesel”, “En İyi Görüntü Yönetmeni”, “En İyi Kurgu” ve “En İyi Yönetmen” dalında ödüle aday olarak gösterildi.

Bu eser dünyaca ünlü İranlı yönetmen Abbas Kiyarüstemi’nin hayata ve sinemaya görüşünü anlatıyor.

Genç yapımcı ve yönetmenleri destekleyen bu festival 23-26 Ağustos tarihlerinde ABD’nin Los Angeles kentinde düzenlenecek.

Ünlü yönetmen 1997 yılında "Kirazın Tadı" adlı filmiyle Cannes Film Festivali'nde büyük ödül Altın Palmiye'yi kazanırken, 1999'da ise "Rüzgar Bizi Sürükleyecek" filmiyle Venedik Uluslararası Film Festivali'nde Büyük Jüri Ödülü'ne layık görülmüştü.

Başarılı yönetmen Abbas Kiyarüstemi, 4 Temmuz 2016 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te vefat etmişti.