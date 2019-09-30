Türkiye'den İran yapımı belgesele büyük ödül

İranlı sinemacı Mehdi Zamanpur Kiasari’nin yönetmenliğiyle yapılan “Ask” adlı belgesel, bu sene 20’ncisi Türkiye’de düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali’nde en iyi film seçilerek ödül kazandı.

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali 25-28 Eylül 2019 tarihleri arasında Türkiye’nin Safranbolu kentinde gerçekleşti.

50 dakikalık belgesel İran’ın güneyinde yaşayan rüya tabiri yeteneğine sahip olan 80 yaşındaki bir adamın hikayesini anlatıyor. Yaşlı adam dağlık alanında taşlara dokunup tadarak ihtiyaç duyduğu taşı çıkarır. Daha sonra testere ve baltayla bu taşlardan ekmek fırın taşı ve havan gibi eşyalar yapıp bunları satmakla yaşamını sürdürür. Bu adamın birçok erkekten güçlü olan bir kızı var.