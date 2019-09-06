Sudan'da askeri darbe sonrası ilk hükümet kuruldu

Ağustos ayında göreve gelen Başbakan Abdullah Hamduk, 20 bakandan oluşan kabineyi açıklarken savunma ve içişleri bakanlıklarını Devlet Başkanlığı Konseyi'ndeki 5 asker üyenin belirlediği belirtildi.

Diğer 2 bakanın ismininse yapılan istişare toplantılarının ardından açıklanacağı ifade edildi. Başbakan ve bakanlar kurulunun belirlenmesinin ardından seçimler sonrası parlamentonun da 3 ay içerisinde oluşturulması öngörülüyor.

Sudan'da ne olmuştu?

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı ve ekonomik kriz sonrası çıkan halk isyanları sonrası 11 Nisan 2019'da askeri darbe olmuş ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti. Darbenin ardından ordu ve sivil muhalefet, Askeri Geçiş Konseyi (AGK) ile Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) adı altında birleşerek Anayasal Bildiri Anlaşması'na imza atmış ve askeri ve sivil yapılar daha sonra lağvedilerek 11 üyeden oluşan Devlet Başkanlığı Konseyi kurulmuştu.

Güney Sudan'ın 2011'deki bağımsızlığı sonrası petrol gelirlerinin yüzde yetmişinden fazlasını kaybeden yeni Sudan hükümetini zor günler bekliyor. Kendisi de bir ekonomist olan yeni Başbakan Abdullah Hamduk, sürdürülebilir bir ekonominin inşası için Sudan'ın gelecek iki yılda 8 milyar dolar dış yardıma ihtiyacı olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Euronews