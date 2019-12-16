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16 Aralık 2019 - 14:56

"Sudan'da Hamas ve Hizbullah ofisleri kapatılıyor" iddiası

"Sudan'da Hamas ve Hizbullah ofisleri kapatılıyor" iddiası

Geçici Sudan hükümetinin ABD’ye hizmet etmek üzere Hizbullah ve Hamas gibi yabancı grupların ofislerini kapatma niyetinde olduğu iddia edildi.

Middle East Eye’in geçici Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'un ofisine bağlı bir yetkilinin iddialarına dayandırdığı habere göre, ülkesinin ABD’nin terörist olarak iddia ettiği Lübnan Hizbullah Hareketi ile Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas’ın Sudan'daki ofislerini kapatma niyetinde olduğunu duyurdu.

Sudan’ın bu gruplarla ilgisi olmadığını ve ülke çıkarlarının öncelikte olduğunu belirten yetkili, Hamas ve Hizbullah’ı ABD’yi Sudan’ı terörizmi savunan ülkeler listesinden çıkarmaya ikna etmek için ülkeden çıkaracaklarını söyledi.

Aralık ayının başından bu yana  geçici Sudan hükümetinin iktidare gelmesiyle birlikte ABD ile Sudan 20 yıldan fazla düşmanlıktan sonra büyükelçi atama konusunda anlaştı.

News Code 1883123
Ruya FEREYDUNI

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