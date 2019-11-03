Laricani: Trump; ABD'nin çirkin yüzü

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, bugün İslami Şura Meclisi'nde yapılan açık oturum sırasında yaptığı konuşmasında, ABD'li yetkililerin İran milletine karşı yaptığı yaptırımlarına değinerek, “ABD'de iktidara gelen farklı hükümetler 40 yıl boyunca çeşitli yöntemler seçerek İran halkına yeniden egemen olmaya çalıştı. Ancak hedeflerine asla ulaşamadılar.” ifadelerinde bulundu.

Laricani, İran ulusunun ABD’lilerin dostluk ve yardım adına İran'a yaptığını iddia eden komploları önlediğini söyledi.

Laricani sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazen bilgi yetersizliği ya da saflıkları yüzünden ABD’nin propagandalarını dikkate alanlar oldu ve bunun zararını da gördüler. Ama Çok şükür ki bugün ABD Beyaz Saray’ın politikalarının gerçek ve çirkin yüzünü göstermeye çalışan bir başakana sahiptir.”

Larican ayrıca, İran ulusunun ABD için önemli olmadğını ancak petrolünün önemli olduğunu belirterek, “ABD, İran’a karşı askeri baskı yapamadığı için, ulusumuza ekonomik terör uygulayarak, petrol ve gaz kaynaklarımıza egemen olmaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın sözlerinin bu rejimin gerçek ve insanlık dışı yüzünü gösterdiğini anlatan Ali Laricani, “Diğer ABD yetkililerinin İran halkına acımasına gerek yok." diye konuştu.