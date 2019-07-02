Trump, İranlılarla baskı diliyle konuşmaması gerektiğini anlamalı

1988'de İran Havayolları’na ait Airbus A300 tipi yolcu uçağının ABD tarafından vurulması sonucu şehit olan 290 yolcu ile mürettebat için bugün sabah saatlerinde Tahran'da anma töreni düzenlendi.

Bu tören İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani, Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami ve İran İslam Cumhuriyeti Havayolları Müdürü Turec Dehgani Zengene’nin katılımıyla başkentteki Mehrabad Havalimanı’nda gerçekleşti.

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Laricani, burada yaptığı konuşmasında, "ABD’lilerin asıl sorunu Orta Doğu’yu özellikle de İran ulusunu iyi tanımamalarıdır. Onlar bölgeye bir dizi gemi getirmekle bir ülkeyi ele geçirebileklerini hayal ediyorlar." dedi.

ABD’nin nükleer alanda İran’a uyguladığı yaptırımlara dikkati çeken Laricani, şunları konuştu:

"ABD Başkanı Donald Trump’ın son bir yıl içerisinde İran karşıtı tutumlarnı analiz etmekte fayda var. Trump ilk önce İran halkını terörist olarak hitap etti; daha sonra en ağır yaptırımlar uyguladı. Buna ek olarak da İran’a karşı askeri seçeneğin hala masada olduğu ifade edildi.

ABD Başkanı Trump, bölgedeki bazı ülkelere İran’a karşı bir koalisyon oluşturma çağrısında bulundu. Fakat bu ülkeler İran’ın komşusu olduğu için böyle bir koalisyon oluşturmada başarısız kaldılar. Zıra bu ülkeler İran’a karşı koalisyon kurmaları takdirde bunun bedelini ödemek zorunda kalacağını iyi biliyorlar."

Laricani, ABD'nin yaptırımlarına değinerek, “ABD’liler uyguladığı yaptırımlarla İran halkının teslim olmasını ve ülkenin içinde kriz yaratmalarını hayal ediyorlardı. Fakat amaçlarına ulaşamadılar.” değerlendirmelerinde bulundu.

Laricani ayrıca, "Trump, medeniyet sahibi bir milletle baskı ve tehdit diliyle konuşulduğu zaman onların daha da birleşeceğini farketmeli. ABD’lilerin bunu anladıkları zaman bölgedeki birçok sorun çözülebilir." açıklamasını yaptı.

ABD, 1988’de İran yolcu uçağını vurmuştu

1988’de bölgede bulunan USS Vincennes adlı ABD savaş gemisi, Tahran-Dubai seferini yapan İran Havayolları’na ait Airbus A300 tipi yolcu uçağına füze atarak vurmuştu. Olayda 290 yolcu ve mürettebat şehit düşmüştü. ABD’li yetkililer, geminin radarının Airbus A300 tipi uçağı F-14 olarak algıladığını öne sürmüştü.