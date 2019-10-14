İran Meclisi Türkiye'nin askeri harekatını kınadı

İran İslami Şura Meclisi milletvekilleri bir açıklama yaparak, Türkiye'nin Suriye topraklarında yaptığı askeri harekatı kınadı.

Yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Türkiye’nin yaptığı saldrısına maruz kalan Suriye Kürtlerinin sesi yükseliyor. Kardeşlik, adalet ve mazlumlara desteği savunan bir dünyada, uluslararası örgütlerin utanç verici sessizliği her zaman olduğu gibi tarihe kaydedilecektir. İnsan haklarını savunan devletler ile Birleşmiş Milletlerin siyasi sessizliği tarihte yazılacaktır.

Mazulmların yanında duran İran İslam Cumhuriyeti farklı yöntemlerle Suriye Kürtlerini desteklemeli.”

İranlı milletvekilleri, Türkiye’ye yapacağı resmi ziyareti iptal eden İslami Şura Meclis Başkanı Ali Laricani’nin kararını takdir etti.