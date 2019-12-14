İran Meclis Başkanı'ndan Türkiye ziyareti öncesi açıklama

12. Asya Parlamenter Asamblesi’ne (APA) katılmak için Türkiye’ye giden İran İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Türkiye’ye yapacağım ziyaret Asya Parlamenter Asamblesi’ne katılmak içindir. Son yıllarda Asya ülkelerinde bilim, teknoloji, ekonomi alanlarında ve siyasi meseleleri çözme yönünde önemli gelişmelere şahit olduk” dedi.

Laricani, “Asya Parlamenter Asamblesi son yıllarda bilim ve ekonomi alanının yanı sıra sürdürebilir güvenliğin masya yatırılması için iyi bir fırsat sağlamıştır” ifadesini kullandı.

İran İslami Şura Meclisi Başkanı sözlerine ek olarak, “Asya Parlamenter Asamblesi ülkeler arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek ve ülkelerin yapısına göre işbirliğini genişletmek üzere istişarelerde bulunmak için iyi bir fırsattır” diye konuştu.