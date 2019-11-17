Sakin bir ortamda doğru kararlar alınmalı

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani, meclisin bugünkü açık oturumunda ülkedeki gelişmeler ile uygulanan benzin zamına ilişkin açıklamada bulundu.

Vatandaşların benzindeki zamın diğer ürünlerin fiyatlarını etkileyeceği konusunda endişeli olduğunu dile getiren Laricani, “İran Meclisi Planlama ve Bütçe Komisyonu’nun vatandaşların büyük sorunlar yaşamaması için gereken tedbirler alması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Ali Laricani, “Sakin bir ortamda halkın üzerindeki bütün baskıları ortadan kaldırmaya ve doğru kararlar almaya çalışmamız lazım.” dedi.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, 15 Kasım'da uygulanan benzin zamı ile ülkedeki son olaylara ilişkin açıklamada bulunarak, "Yürütme, yargı ve yasama organı başkanlarının uzmanların çalışmalarına dayanarak aldığı karar uygulanmalı." dedi.