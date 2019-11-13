Cammu Keşmir'de ablukanın 100. günü

AA'nın haberine göre, Hindistan'ın kontrolü altında bulundurduğu Cammu Keşmir'de uyguladığı abluka ve sokağa çıkma yasağı 100. gününe girdi.

Birleşmiş Milletler kararlarıyla tartışmalı bölge kabul edilen Cammu Keşmir'e özel statü sağlayan ve demografik yapıyı korumak için yabancıların mal edinmesinin önüne geçen Hint anayasasındaki 370. ve 35A maddeleri, 5 Ağustos itibariyle kaldırıldı.

Hindistan yönetimi, aynı gün sabit telefon, internet ve cep telefonu servislerini keserek tüm bölgede sokağa çıkma yasağı uygulamaya başladı. Eylül ayı içinde bazı yasaklar kaldırılsa da yaklaşık 7 milyon nüfuslu Cammu Keşmir'de bulunan 6 milyonun üzerinde cep telefon kullanıcısı için internet ve cep telefonu servislerindeki kısıtlamalar hala devam ediyor.

Cammu Keşmir genelinde ya da sorunlu bölgelerde özellikle internet bağlantılarının kesilmesi 5 Ağustos'ta başlasa da 2019 yılı içerisinde servisler toplamda 64 kere kesildi.

Hint hükümeti, ayrılıkçı grupların sosyal medya üzerinden örgütlenebilme ihtimaline karşı bu yasakları getirdiklerini açıklasa da birçok alanda yasakların etkisiyle işler yapılamaz hale geldi.

Yasaklamalardan etkilenenlerin başında gazeteciler geliyor. İnternet üzerinden haberlerini gönderemeyen gazeteciler için Hint hükümeti bölgede kurduğu medya merkezine internet bağlantısı olan 10 bilgisayar koydu. Gazeteciler ise bu merkezi "Medya İzleme Merkezi" olarak anıyor.

Ancak hükümet, pazartesi günü aldığı bir kararla gazetecilerin bu merkezde internet kullanımına da kısıtlama getirdi. Yeni alınan karara göre serbest haberciler ve periyodik yayın çalışanlarına medya merkezinin kullanımı kısıtlandı.

Bu kararın ardından gazetecilere sadece 25 yıllık mesleki deneyimi olanların serbest haberci olarak çalışabileceği, periyodik yayın çalışanlarına ise interneti her gün kullanmalarına gerek olmadığı çünkü yayınlarının haftalık veya aylık çıktığı söylendi.

AA muhabirine konuşan bir Hint gazeteci, gelinen son durumu, "Medya merkezi denen yer Hint hükümetinin kendi icadıydı ama şimdi onunla da başa çıkamıyorlar. Gazetecileri, internete ulaşabilecekleri tek yerden de uzaklaştırmaya çalışıyorlar." sözleriyle özetledi.

Sosyal medya uzmanı Arşad Muştak ise bağımsız medya ile birlikte sosyal medyanın engellenmesinin oluşturduğu tehlikeye değinerek, "Siyasi liderlerin tutuklanmasıyla oluşan siyasi boşluk ne kadar tehlikeliyse iletişim boşluğu da o kadar tehlikelidir. Sosyal medya Keşmir'de alternatif bir medya gibiydi. İnsanlar 7/24 propaganda yayını yapan televizyon kanalları ile gazetelere alternatif olarak sosyal medyayı kullanıyordu. İnsanlar kendileriyle ilgili yazılanlara, dünyanın bu duruma gösterdiği tepkiye erişemez durumda." ifadelerini kullandı.

Hint hükümeti internet kullanımının serbest olduğu benzeri bir merkezi turizmciler için de kurdu. Rezervasyonlar ve bilet kesim işlemleri gibi tamamen internetten yapılan işlemlerin yürütülebildiği merkezde ise sadece 8 bilgisayar bulunuyor. Bölgede iş yapan 150 turizm firması işlerini buradaki 8 bilgisayarla görmeye çalışıyor.

İnternetten satış yapan sitelerin de Cammu Keşmir'i kargo listelerinden çıkarması bu işlerde çalışan yüzlerce insanın ise işsiz kalmasına sebep oldu. Bu şekilde işsiz kalan Srinagar'da yaşayan 20 yaşındaki İrfan Ahmed, şu an geçici işler yaparak geçimini sağladığını anlattı.

Eğitim, internetin yasaklanmasından en çok etkilenen bir diğer alan. İnternetten eğitim paketleri alan ya da akademik çalışmalarını göndermek isteyen kişi internet yasağından mağdur oldu.

Okul çağında iki çocuğu olduğunu söyleyen Manzur Ahmet Mir, binlerce Pakistan rupisi ödeyerek aldığı ve internete bağlı çalışan bir eğitim setinin aylardır çalışmadığını ve maddi zarara uğradığını söylerken, ismini vermek istemeyen bir doktora öğrencisi, üniversitelerde araştırma yapan öğrencilerin çalışmalarını göndermekte ve yayımlamakta sıkıntılar yaşadığını anlattı.

Öğrenci, "Öğrenciler sürekli olarak e-posta adreslerini kontrol etmek ve çalışmalarına yapılan eleştirileri görmek zorundalar. Buna göre çalışmalarını ve bilgilerini güncellemeleri gerekiyor. Bu internet olmadan mümkün mü?" ifadelerini kullandı.