  1. Spor
7 Aralık 2019 - 14:30

Mustafa Denizli Tractor Sazi ile yollarını ayırdı

Mustafa Denizli Tractor Sazi ile yollarını ayırdı

İran’ın Tractor Sazi takımında teknik direktörlük görevini yürüten Mustafa Denizli bugün kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre görevinden ayrıldı.

Sezon başında Tractor Sazi takımının başına geçen ve kariyerinde 2. İran serüvenine başlayan deneyimli teknik adamla karşılıklı olarak anlaşıldığı ve yollarının ayrıldığını kulüp, resmi sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla duyurdu. Tractor Sazi, ayrılık mesajında ise “Güle Güle Mustafa Denizli, çektiğin zahmetler için teşekkürler” yorumunu yaptı.

Habertürk'te yer alan habere göre, İran liginde Tractor Sazi ile 9 maça çıkan Denizli, 5 galibiyet 2 mağlubiyet ve 2 beraberlikle 17 puan topladı.

News Code 1882908

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