Mustafa Denizli Tractor Sazi ile yollarını ayırdı

Sezon başında Tractor Sazi takımının başına geçen ve kariyerinde 2. İran serüvenine başlayan deneyimli teknik adamla karşılıklı olarak anlaşıldığı ve yollarının ayrıldığını kulüp, resmi sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla duyurdu. Tractor Sazi, ayrılık mesajında ise “Güle Güle Mustafa Denizli, çektiğin zahmetler için teşekkürler” yorumunu yaptı.

Habertürk'te yer alan habere göre, İran liginde Tractor Sazi ile 9 maça çıkan Denizli, 5 galibiyet 2 mağlubiyet ve 2 beraberlikle 17 puan topladı.