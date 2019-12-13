Trabzonspor son maçtan yenik ayrıldı

Fotomaç'a göre, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 6. hafta maçında Türkiye temsilcisi Trabzonspor, deplasmanda Basel ile karşı karşıya geldi. St. Jakob-Park'ta oynanan mücadeleyi Basel 2-0'lık skorla kazandı ve bordo-mavililer galibiyet alamadan Avrupa'ya veda etti.

Basel'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Widmer ile 72. dakikada Stocker kaydetti.

Bu sonucun ardındna Basel grupta 4 galibiyet ve 1 beraberlikle grubunu lider tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turuna adını yazdırdı. Trabzonspor ise Basel ile evinde aldığı 2-2'lik beraberlik sonrasında aldığı 1 puanla UEFA macerasına nokta koydu.

