Sudan'ın devrik lideri Ömer El Beşir'e 10 yıl hapis cezası

Sudan eski Devlet Başkanı Ömer El Beşir, yolsuzluk suçlaması ile yargılandığı davada 10 yıl hapis cezası aldı.
Bugün Sudan'da Ömer El Beşir taraftarları sokakta. Milyonluk 'yeşil yürüyüş sloganı' ile sokaklara inen kalabalık özellikle geçiş hükümeti ve Komünistler aleyhinde sloganlar atıyor.
Darbeyle görevinden alındıktan sonra resmi konutunda 7 milyon euro ele geçirilen El Beşir hakkında yolsuzluk suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması 19 Ağustos’ta görülmüştü.
Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.
Beşir, 17 Nisan'da ev hapsinde tutulduğu Devlet Konukevi'nden, başkent Hartum'daki Kuber Hapishanesine nakledilmişti.
Kaynak: Dünya Bülenti
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