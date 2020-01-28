FIFA Cüneyt Çakır'ın biletini kesti!

Türkiye'de yönettiği maçlarda aldığı bazı kararlar nedeniyle kulüplerin hedefinde yer alan hakem Cüneyt Çakır'ın bileti kesildi.

Çakır, FIFA'nın 2022 Dünya Kupası için çağrı yaptığı hakemler listesinde yer almadı. Gerek düdük çaldığı maçlarda, gerekse de VAR hakemliği görevinde sürekli tartışılan ve verdiği skandal kararlarla hemen hemen her kesimin tepkisini toplayan Cüneyt Çakır'ın liste dışı kalmasının yaş haddinden değil, performansından kaynaklandığı belirtildi. Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan her hangi bir açıklama yapılmazken, listelerin kesinleşmesiyle birlikte FIFA'nın 2022 Dünya Kupası hakem listesinde Cüneyt Çakır'ın yer almayacağı öğrenildi.

Cüneyt Çakır'ın liste dışı kalmasını yorumlayan eski hakemlerden TRT spor yorumcusu Bünyamin Gezer, açıklanan listeye göre Cüneyt Çakır'ın 2022 Dünya Kupası'nda görevlendirilmeyeceğini, muhtemelen bu kararın Çakır tarafından da bilindiğini söyledi. Bünyamin Gezer bu iddiasını doğrulamak adına yaptığı yorumda da, "Cüneyt Çakır'ın Kayserispor ile Ankaragücü arasında oynanan maçtaki yönetimi ve psikolojisi bu kararı bildiğini gösteriyor. Cüneyt Çakır gibi bir hakemin bu kadar hata yapmasının ve her kararda VAR'a gitmesinin başka izahı olamaz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Yeni Şafak