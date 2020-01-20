İran'dan Asya Şampiyonlar Ligi kararının perde arkası açıklaması

İran Gençlik ve Spor Bakanı Mesud Sultanifer, Asya Futbol Konfederasyonu’nun (AFC) İran'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanan bazı maçların tarafsız sahada oynanmasına dair adlığı kararın arkasında İsrail, Suudi Arabistan ve ABD’nin olduğunu belirtti.

AFC’nin İran kararını eleştiren Mesud Sultanifer, “Bu baskıların Siyonist rejim ve Suudilerin verdiği destek ile Amerikalılar tarafından yapıldığından eminiz” dedi.

Spor üzerindeki baskıların sebebinin ülkenin karşı karşıya olduğu politik koşullar olduğunu söyleyen Sultanifer, İran sporunun siyasi tehditlere rağmen önemli ölçüde büyüdüğüne dikkati çekti.

Sultanifer, "Bizimle Amerikan cephesi arasında gerçek bir savaş var. ABD var gücüyle İran’a darbe vurmaktan kaçınmıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Asya Şampiyonlar Ligi’ndeki İran temsilcileri Persepolis, Sepahan, İstiklal ve Şehr Khodro takımları üçüncü bir ülkedeki maçlara katılmayacağını bildirmişti.