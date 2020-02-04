Perinçek: Çözüm Suriye ile aracısız görüşmek

Aydınlık'ta yer alan habere göre, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İdlib’deki son olaylar üzerine kamuoyuna açıklama yaptı.

Perinçek'in açıklaması şöyle:

1. Suriye bizim en yakın komşumuzdur. Geleceğimiz ortaktır. Suriye’nin toprak bütünlüğü en çok Türkiye’yi ilgilendiriyor.

Bu durumda Suriye ile Rusya veya İran üzerinden değil, doğrudan doğruya Suriye Hükümeti'yle ilişki kurmak artık zorunludur ve kaçınılmazdır. En son Moskova’da MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın Suriye İstihbarat Başkanı Ali Memlûk ile yaptığı görüşmeler sürdürülmeli ve iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler derhal normalleştirilmelidir.

2. Suriye’de terör örgütlerinin temizlenmesi ve komşumuzun toprak bütünlüğünün sağlanması için devletlerimiz arasında her alanda işbirliğine gidilmelidir. Ortak Komuta Merkezi'nin kurulması bu işbirliğinin en esaslı adımı olacaktır. Hükümetimiz, PKK’yı süpürme stratejisi yerine PKK’yı bitirme stratejisine geçmelidir. Bölücü terör örgütü, öncelikle Suriye Hükümeti ve Ordusu ile ortak çalışmayla bitirilir ve bitirilecektir.

3. Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlayacak güç, öncelikle Suriye Devleti ve Ordusu'dur. Başka bir seçenek bulunmuyor. Bu nedenle Türkiye olarak, Rusya ve İran ile birlikte Suriye Ordusu'nun kendi ülkesinin bütünlüğünü sağlamasına yardımcı olmalıyız. Türkiye ile işbirliği yapmış olan Suriyeli örgüt mensuplarının af yoluyla Suriye’nin bütünlüğüne kazanılması güvence altına alınmalıdır.

4. Türkiye olarak, Karadeniz’den Umman Denizi’ne uzanan bütün cephelerde bütünsel bir strateji uygulamak durumundayız. Millî hedeflerimize ancak böyle ulaşırız.

Güneydoğu bölgemizde, Suriye ve Irak’ın kuzeyinde, Doğu Akdeniz’de, Libya’da ve Kudüs’te ülkemize yönelen tehdidin merkezinde ABD ve İsrail var.

Suudi Arabistan, Körfez Şeyhlikleri, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Ukrayna ve PKK ile DEAŞ, ABD-İsrail cephesinde yer almaktadır.

Suriye, Irak, İran, Rusya, Abhazya, Azerbaycan, Katar ve Libya’nın yasal hükümeti, Batı Asya’daki dostlarımızdır ve işbirliği birikimimizi oluşturmaktadır.

Çin Halk Cumhuriyeti ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere Asya ülkeleri de doğru siyasetler izlenirse yanımızdadır. Mısır ve Lübnan gibi Akdeniz’e kıyıdaş ülkeler yanında Almanya gibi ara güç konumunda duran Avrupa ülkeleri, ortak çıkarlarımız nedeniyle kazanılabilir.

Bu durumda Kırım, Karadeniz, Ege, Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Libya, Suriye ve Irak’ın kuzeyi, Filistin ve Kudüs’ten Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi’ne kadar uzanan cephede ABD ve İsrail tehdidine karşı bütünsel bir strateji kurmak ve hayata geçirmek, devlet aklının gereğidir. Örneğin Karadeniz’de ve Kırım’da Rusya’ya karşı ABD işbirlikçisi ve Türk Akımı karşıtı Ukrayna ile işbirliğine gidersek, Doğu Akdeniz’i ve Kıbrıs’ı savunmakta üstünden gelinemeyecek sorunlarla karşılaşırız ve ABD ile İsrail’in “Kürdistan” adı altında İkinci İsrail devletçiği kurmasına yardımcı oluruz. Ayrıca Kudüs’ü de savunamayız.

Vatan Partisi, Karadeniz’den Umman Denizi’ne Bütünsel Cephe stratejisini Hükümetimizin dikkatine sunmaktadır.

5. Kritik bir süreçten geçiyoruz. ABD emperyalizmi Batı Asya’da yenilmiştir ve İsrail güç durumdadır. Tek çareleri, Türkiye ile Suriye, İran ve Rusya arasına fitne sokmak ve fesat girişimlerinde bulunmaktır. Bu tür süreçlerde fitne girişimlerini boşa çıkarmak, kışkırtmalara düşmemek, duygusal tepkilerden uzak durmak, toplam olarak stratejide kararlılık ve devlet aklı şarttır. Türkiye Devleti ve Hükümeti, ABD-İsrail fitnelerini geçersiz kılacak kararlılık içinde olacaktır. Türkiye’nin devlet birikimine, Ordumuza ve milletimize güveniyoruz.

Hükümetimizin dikkatine ve Türk Milleti'ne saygıyla duyururuz.