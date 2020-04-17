  1. Kültür
17 Nis 2020 16:42

İran ile Avrupa Gençlik Orkestrası'ndan ortak "dayanışma konseri"

İran ile Avrupa Gençlik Orkestrası'ndan ortak "dayanışma konseri"

Tahran Senfoni Orkestrası'nın Avrupa Gençlik Orkestrası ile ortak "dayanışma konseri" düzenleyeceği belirtildi.

Tahran Senfoni Orkestrası, Avrupa Gençlik Orkestrası ile ortak "dayanışma konseri" düzenleyecek.

İran'ın İtalya'daki kültür ataşeliğinden yapılan açıklamada, "Ortak konserde 'Neşeye Övgü' olarak bilinen Beethoven'ın 9. Senfonisi sunulacak" ifadesine yer verildi.

Dayanışma konserinin hem internet hem de TV üzerinden sanatseverlere sunulacağı kaydedildi.

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bütün kültürel etkiliklerin durdurulmasının ardından birçok müzisyen konserlerini online platformlara taşıdı. 

News Code 1885832

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