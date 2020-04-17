İran ile Avrupa Gençlik Orkestrası'ndan ortak "dayanışma konseri"

Tahran Senfoni Orkestrası, Avrupa Gençlik Orkestrası ile ortak "dayanışma konseri" düzenleyecek.

İran'ın İtalya'daki kültür ataşeliğinden yapılan açıklamada, "Ortak konserde 'Neşeye Övgü' olarak bilinen Beethoven'ın 9. Senfonisi sunulacak" ifadesine yer verildi.

Dayanışma konserinin hem internet hem de TV üzerinden sanatseverlere sunulacağı kaydedildi.

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bütün kültürel etkiliklerin durdurulmasının ardından birçok müzisyen konserlerini online platformlara taşıdı.