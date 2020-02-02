İranlı müzisyen İzmir Senfoni Orkestrası ile birlikte konser veriyor

Sanat Yönetmeni ve Tahran Senfoni Orkestrası Eski Şefi Ali Rahbari, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde 6 Mart 2020’de İzmir'deki Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde bir Konser düzenleyecek.

Ali Rahbari’nin şef olarak katılacağı İzmir Devlet Senfoni Orkestrasında Türkiye’nin ünlü müzisyeni Gelsin Onay performans sergileyecektir.

Ali Rahbari geçtiğimiz Aralık ayında ünlü Çinli müzisyen Danzo ile birlikte İzmir'de verdiği konserle sanatseverlerle buluşmuştu.

Şimdiye kadar dünyada 120’den fazla semfoni orkestrasına devet edilen İranlı müzisyen Rahbari son yıllarda İstanbul, Ankara ve İzmir senfoni orkestrası ile işbirliği yapmıştı.