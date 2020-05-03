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3 May 2020 21:43

Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi

Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi

Edinilen bilgilere göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.25'te Sivrice ilçesinde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

News Code 1886224

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