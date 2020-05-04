Samsun akşam ezanını 1 saat erken okudu, müftü özür dildi

Samsun’da Ramazan ayının 10’uncu gününde saat 19.41’de okunması gereken akşam ezanı, saat 18.41’de okundu.

Ezanın 1 saat erken okunduğunu duyanlar camlara koşarak olayı şaşkınlıkla karşıladı. Birçok kişi ezanın 1 saat önce okunmasını cep telefonları ile kaydetti.

1 saat erken okunan akşam ezanı, Samsun’un çeşitli yerlerinden duyuldu. Ezan sonrası yapılan anonsta ise, "Ezan-ı şerif merkezi sistemden yanlış okundu. Lütfen oruçlarınızı açmayın" şeklinde vatandaşlar uyarıldı.

Müftülükten erken ezan açıklaması

Samsun İl Müftülüğü tarafından akşam ezanının iftara 1 saat kala erken okunması hakkında idari inceleme başlatıldığı açıklandı.

Yapılan açıklamada, “03 Mayıs 2020 Pazar günü İlkadım ilçe Müftülüğü’müze bağlı Büyük Camii’nde görevli müezzin kayyım tarafından iftar vaktine 1 saat kala hataen ezan okunmuştur. Ezan okunmasının hemen akabinde İlçe Müftülüğümüz gerekli ikaz anonslarını verdirmiştir. Konuyla ilgili idari inceleme başlatılmış olup, halkımızdan özür dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Rudaw