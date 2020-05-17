İran Meclis Başkanı Danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, İran ile Rusya'nın Beşar Esad'ın istifa etmesi üzerinde anlaştığı yönündeki iddiaları "büyük bir yalan" ve "Amerikan-Siyonizm medyasının bir planı" olarak yorumladı.

Emir Abdullahiyan, "Dr. Beşar Esad Suriye'nin meşru devlet başkanı ve Arap dünyasında takfiri terörizme karşı mücadelede en büyük liderdir" dedi.

İranlı yetkili paylaşımında, Tahran'ın Suriye'nin egemenliğini, ulusal birliğini ve toprak bütünlüğüne desteğini yineledi.

Rusya’nın Tahran Büyükeçisi Levan Cagaryan, Mehr Haber Ajansı’na verdiği röportajda İran, Türkiye ve Rusya'nın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın gitmesi için anlaştığı yönündeki iddiaları yalanlamıştı.