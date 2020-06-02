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2 Haz 2020 09:16

İran-Rusya ilişkileri Tahran'da değerlendirildi

İran-Rusya ilişkileri Tahran'da değerlendirildi

İran  Meclis Başkanı Danışmanı Emir Abdullahiyan, Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Levan Cagaryan ile görüştü.

İran  Meclis Başkanı Danışmanı Emir Abdullahiyan,  Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Levan Cagaryan  ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Emir Absullahiyan görüşmede, İran- Rusya işbirliği ve parlamenter ilişkilerin geliştirilmesinin önemini vurgulayarak, "İran ve Rusya'nın bölgesel meselelerde, özellikle de terörizme karşı mücadeledeki rolü olumlu olmuştur" dedi.

Tahran ve Moskova arasındaki bölgesel ve uluslararası ilişkiler ve çeşitli alanlarda işbirliğinin genişletilmesinin her iki ülkenin çıkarına olduğunu belirten Emir Abdullahiyan, "İran ve Rusya'nın bölgesel ve uluslararası işbirliği bölgede güvenlik ve istikrarın artmasını sağlayacak" ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan sözlerine ek olarak, "Bölge ülkelerinin birleşmesi, ABD'nin Ortadoğu'daki kötü politikalarının çökmesine yol açacaktır" diye konuştu. 

Görüşmede ilaveten Irak, Yemen, Afganistan ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

News Code 1886856

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