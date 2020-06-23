Trump'a uymak bölgede kalıcı güvenlik sağlamaya yardımcı olmayacak

İran Meclis Başkanı Danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Avustralya'nın Tahran Büyükelçisi Lindal Sachs ile yaptığı görüşmede, "İran ve Avustralya arasındaki ilişkiler olumlu ve yapıcıdır; ancak ki ülkenin kapasitelerine uygun değil" dedi.

Emir Abdullahiyan, "İki ülke arasındaki ilişkilerin tüm alanlarda daha da güçlendirilmesi bekleniyor" ifadesini kullandı.

ABD'nin askeri bir koalisyonun oluşturulmasıyla bölgedeki krizlerin tırmanmasına dikkati çeken Emir Abdullahiyan, Avustralya'nın bu koalisyonla olan ortaklığının yapıcı olmadığını belirterek, "ABD ile Avustralya arasındaki ilişkiyi anlıyoruz. Ancak Trump'ın mantıksız politikalarına uymak, bölgede kalıcı barış ve güvenliğin sağlanmasına yardımcı olmayacaktır" değerlendirmelerinde bulundu.

Emir Abdullahiyan sözlerine şöyle devam etti:

"İran İslam Cumhuriyeti, Suudi Arabistan da dahil olmak üzere bölge ülkeleri arasındaki diyaloğu önemsiyor ve bölgede yaşanan krizlerin dış müdahale olmaksızın diyalog ve siyasi yollarla sona ereceğine inanıyor."

İranlı yetkili ayrıca, Uluslararası Atom Enerjisi Ajnasi (UAEA) Yönetim Kurulu'nun onayladığı İran karşıtı kararın 'Kışkırtıcı' ve uluslararası hukuka 'aykırı' olduğunu söyledi.