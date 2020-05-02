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2 May 2020 11:16

Beşar Esad, Kuzey Kore lideri Jong-un'a mektup yolladı

Beşar Esad, Kuzey Kore lideri Jong-un'a mektup yolladı

Pyongyang yönetimi, Kuzey Kore lideri Jong-un’un Suriye Devlet Başkanı Esad’ın yolladığı mektubu aldığını bildirdi.

Rusya merkezli RT Arapça kanalının Kuzey Kore devlet medyasına dayandırdığı habere göre, Kuzey Kore lideri Jong-un’un Suriye Devlet Başkanı Esad’ın yolladığı mektubu aldığını bildirdi.

Beşar Esad kaleme aldığı mektupta, iki ülkenin tarihsel ilişkilerinin ortak çıkarlar doğrultusunda güçlendireceğini söyledi.

Suriye lideri, Kim Jong-un'a sağlık ve Kuzey Kore halkına ise refah ve başarı diledi.

Kuzey Kore Xinhua Haber Ajansı, Çarşamba günü Kim'in Beşar Esad'a istinaden bir mesaj yayınlayarak kendisine bir önceki mektubu için teşekkür ettiğini duyurmuştu.

Kuzey Kore lideri Kim hakkında son haftalarda sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler ortaya atılmıştı.

News Code 1886183

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