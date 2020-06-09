Avrupa ülkeleri ABD'nin tek taraflı kararları karşısında durmalı

İran Meclis Başkanı Danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Fransa'nın Tahran Büyükelçisi Philippe Thiebaud ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmede İran ve Fransa'nın tarihi münasebetlerine değinen Emir Abdullahiyan, "Başta parlamenter ilişkiler olmak üzere İran ve Fransa arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, iki ülkenin etkileşim seviyesini artırmada etkili rol oynamaktadır" dedi.

Emir Abdullahiyan konuya ilişkin olarak, " İran İslam Cumhuriyeti Fransa'nın düşmanların iki ülkenin tarihsel ilişkilerini kendi gayri meşru amaçları yönünde yönetmelerine izin vermemesini bekliyor" ifadesini kullandı.

Avrupa ülkelerinin ABD'nin tek taraflı eylemlerine ve bu ülkenin uluslararası toplumdaki diğer anormal davranışlarına karşı tutumunu eleştiren Emir Abdullahiyan, "Avrupa ülkeleri, dünyadaki insan haklarını ihlal eden ABD'nin tek taraflı kararlarının karşısında durarak, bu ülkenin ihlalcı eylemlerini önlemelidir" diye konuştu.

Emir Abdullahiyan ilaveten, İran ile Fransa arasında ikili ve bölgesel alanlarda işbirliğinin ekonomik ve bölgesel sorunların çözülmesinde önemli bir rol oynadığını belirterek, İran İslami Şura Meclisinin Fransa ile parlamenter ilişkilerini geliştirmekten yana olduğunu söyledi.