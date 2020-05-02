İran Meclis Başkanı'ndan Pakistan'a başsağlığı mesajı

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani, yeni tip koronavirüse yakalanan Pakistan Milli Meclis Başkanı Esad Kayser için "geçmiş olsun" mesajı gönderdi.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Pakistanlılar için başsağlığı dileğinde bulunan Laricani, İslam ümmeti ile tüm dünyanın bir an önce virüsten kurtulmasını temenni etti.

Pakistan parlamentosunun alt kanadı Ulusal Meclis Başkanı Esad Kayser, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Kayser, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bana yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. Kendimi evimde izole ettim. Milletimizi dikkatli olmaya çağırıyorum." ifadesini kullanmıştı.

Ulusal medyadaki bilgilere göre, Kayser'in kızının da virüs testi pozitif çıktı.

Pakistan'da, koronavirüse yakalananların sayısı 18 bin 92 oldu. Ülkede toplam ölüm sayısı ise 417'ye çıktı.