Rusya: İran'a S-400 teslimatı konusunda hiçbir sorunumuz yok

Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Levan Cagaryan, İran’da yayınlanan Resalet gazetesine verdiği özel demeçte, Tahran-Moskova ilişkilerini değerlendirdi.

Cagaryan, ABD tehditlerinin Rusya'nın İran ile silah işbirliği yapmasını engelleyip engellemeyeceğine ilişkin yöneltilen soruya, “Asla engelleyemez. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı da ABD tehditlerinden korkmadan taahhütlerimize uyacağımızı ve silah alımı konusunda İran tarafından özel talep olduğu takdirde 18 Ekim'den sonra değerlendirmeye hazır olduğumuzu beyan etmişti. Bildiğiniz üzere S-300’ler İran’a teslim edildi. S-400 teslimatı konusunda da hiçbir sorunuz yok” yanıtını verdi.

BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı bildirisine göre, 18 ekim 2020 tarihinde İran'a yönelik silah ambargosunun kalkması gerekiyor.



