İran halkı Beyaz Saray'daki terörist başını çok iyi tanır

İran Meclis Başkanı Danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, kişisel sosyal medya hesabı İnstagram üzerinden yaptığı bir paylaşımda ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'den yaptığı iddialarına tepki gösterdi.

Emir Abdullahiyan'ın paylaşımında "Trump, bir yandan Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda terörle mücadelenin küresel kahramanına (Şehit Korgeneral Kasım Süleymani) karşı terör emri verirken, İran İslam Cumhuriyeti ile müzakere talebinde bulunamaz" ifadelerine yer verildi.

İran Meclis Başkanı Danışmanı paylaşımında ayrıca "İran'ın uygar insanları Beyaz Saray'daki kravatlı teröristlerin başını iyi tanıyor" diye kaydetti.

ABD Başkanı Trump, attığı bir tweette, eski ABD askeri Michael White'ın serbest bırakılması dolayısıyla İran'a teşekkür etmişti. Trump, yaptığı açıklamada Tahran ile Washington arasında yeni bir anlaşmanın imzalanması için görüşme çağrısında bulunmuştu.