Heniyye: Siyonizmle mücadelenin tek yolu silahlı direniştir

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yaklaşan Dünya Kudüs Günü münasebetiyle “Direniş Cephesi Liderleri Birlikte” ismiyle düzenlenen online canlı yayın programında bir konuşma yaptı.

Heniyye, Filistin’de en çok Kudüs kentinin Yahudileştirilme gibi birçok tehlikeli planla karşı karşıya olduğunu belirterek, bütün İslam ülkelerini bu planlara karşı çıkmaya çağırdı.

İsmail Heniyye, ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınması ve Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak ilan edilmesine dikkati çekerek, bazı ülkelerin Filistin davasını unutturmaya çalıştığını ve bunun büyük bir ihanet anlamına geldiğini belirtti.

Filistin’deki direniş gruplarına verdiği destekler nedeniyle İran’a teşekküre eden Heniyye, “İran İslam Cumhuriyeti Kurucu Rahmetli İmam Humeyni, Ramazan ayının son Cuma gününü Dünya Kudüs Günü ilan ederek, direnişe ruha kazandırmıştır” diye konuştu.