Tarih İsrail'le ilişkilerini normalleştirenlere asla acımayacak

Filistin medyasına göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Siyonist Rejim’le normalleşme anlaşması imzalayan bazı Arap ülkelerinin tutumunu eleştirerek, “Tarih, Siyonist Rejim’i tanıyan ve ilişkilerini normalleştiren Arap ülkelerine asla acımayacaktır.” dedi.

“Siyonist Rejim’in Arap ülkeleriyle imzaladığı normalleşme anlaşmasından amacı İran’a yakın bölgelerde kendileri için askeri ve ekonomik üsler kurmaktır” ifadesini kullanan Heniyye sözlerine şöyle devam etti:

“Mısır şu anda esir değişimi konusunda Siyonist Rejim’le görüşmeler yapıyor. Biz bu konuda Siyonist taraftan net bir yanıt bekliyoruz."

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn geçtiğimiz ay Tel Aviv'le ilişkilerini normalleştirmek amacıyla anlaşma imzalamıştı.