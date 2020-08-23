Ekonomik direncin artması hükümetin çabalarının odak noktasıdır

Bugün video konferans yöntemi ile düzenlenen İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin de katıldığı bakanlar kurulu kabine toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ekonomik direncin artmasını Yüce Devrim Lideri’nin en önemli talimatlarından biri olarak nitelendirdi.

Ruhani, ekonomik direncin artmasının hükümetin tüm faaliyetlerinin odak noktası olduğunu söyledi.

Dünyadaki diğer ülkeler gibi İran İslam Cumhuriyeti'ni de etkileyen yeni tip koronavirüs salgının yayılmasına değinen Ruhani, “Ülke, salgının patlak vermesinden önce de petrol fiyatlarındaki düşüş ve ABD'nin yaptırımları dahil olmak üzere iki sorunla karşı karşıyaydı” dedi.

Ruhani, “Petrol fiyatlarındaki düşüş ve özellikle ABD’nin acımasızca yaptırımları halk için sorunlar yaratsa da hükümet bu sorunlar karşısında ülkeyi iyi yönetti. Bunun yanı sıra eski deneyimlerinden yararlanarak salgınının yol açtığı sorunlar karşısında da ülkeyi iyi yönetebildik” ifadesini kullandı.

Uluslararası arenada İran halkının haklarını alma yönündeki çabalarına dikkati çeken Ruhani, “Bugün ülkede ortak doğal gaz ve petrol sahalarından yararlanmak konusunda başarılı adımlar atılmıştır. ABD'nin şimdiye kadar Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesine bize karşı açtığı iki davayı kazandık” şeklinde konuştu.