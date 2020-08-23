ABD'nin rutin işi dünyada savaş ve güvensizlik yaratmaktır

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün video konferans yöntemi ile Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin başkanlığında düzenlenen Bakanlar kurulu kabine toplantısına katıldı.

Hükümet yetkililerine hitap eden Ayetullah Hamanei, "Vatandaşlarla olabildiğince doğrudan konuşun; Bugünlerde kısıtlamalar var, ancak TV ile yüz yüze görüşmeler yoluyla yaptıklarınızı anatın. Hem elde edilen başarıları hem de sorunları anlatın; Neleri yapmayı başardığınızı ve yapılması gereken şeylerin niçin yapılmadığını söyleyin." dedi.

Hükümetin son yılının birçok yönden önemli olduğunu dile getiren Devim Lideri, "Hükümetin son senesinin önemlerinden biri millet, ülke, Allah ve İslam için çalışmak için son şansınız olmasıdır. Bir sene az bir süre değil. Bunun tersi düşünülmemeli." ifadesini kullandı.

Ayetullah Hamanei, sözlerine şöyle devam etti:

"Hükümetin son yılıyla ilgili bir diğer önemli konu ise, hükümet tarafıdnan hayata geçirilmesi mümkün olmadığı bazı önemli planların bir sonraki hükümete hatıra olarak devredilmesidir. Bütçe yapısı, bankacılık sistemi ve vergi sistemi reformu ile özelleştirme ile ilgili düzenleme bu güzel işlerdendir."

Ekonomi alanında yatırım konusunun çok önemli olduğuna diikati çeken İslam Devrimi Lideri, “Maalesef son yıllarda ülkeye yatırım konusunda aksamlar yaşandı. Bu sorunu çözmek için ilk önce kaderine terk edilmiş yatırımlar veya yavaşlanan projeler canlandırılmalı. Hiç bir büyük yatırım ve proje belirsiz durumda olmamalı." açıklamasında bulundu.

"Ülke ekonomisi hiçbir şekilde yabancı gelişmelere bağlanmamalı çünkü bu stratejik bir hatadır. Ekonomik planlamalar başka bir ülkede yapılacak seçimin sonuçları için bekletilmemeli" diyen Devirm Lideri, ulusal para birimi değerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Çeşitli Batı akımlarının yönetmedeki başarısızlığına değinen Devrim Lideri, ABD’nin bu konuda başarısız kalan bir örnek olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

“Adalet, sağlık ve güvenlik gibi insani değerler ABD’de her yerden daha fazla çiğneniyor; Sınıfsal mesafe dehşet verici. Amerika'da aç insanlar ve evsizlerin sayısı dünyanın diğer ülkelerine kıyasla daha yüksek. Ülkedeki başkanlık seçimi kampanyalarında beş Amerikalı çocuktan birinin aç olduğu açıklandı. Amerika’da güvensizlik ve suç oranları daha da yüksek.

Bu iç meselelere ek olarak Suriye, Filistin, Yemen, Irak, Afganistan, Vietnam ve Hiroşima gibi bölgelerde cinayet işleme ve savaş ile güvensizlik yaratma ABD’nin rutin işlerindendir."

İslam Devrimi Lideri, "Amerika’da ülkesini utanç verici durumlara sokan birnin iktidara gelmesi Batı akımlarının ve ütopik modellerinin başarısızlığının bir başka işaretidir." şeklinde konuştu.