Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran: UAEA'nın gayri meşru isteklerine boyun eğmeyeceğiz

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Tahran’a gelen Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile bir araya gelerek ikili işbirliğini konuştu.

Salihi, "Grossi’nin gelmesiyle İran ve UAEA arasındaki işbirliği açısından yeni bir sayfa açılmış oldu ve işbirliğimiz daha da artacak. Onun Tahran ziyaretinin sonucunun karşılıklı olarak faydalı olmasını, böylece iki tarafın da görevlerini karşılıklı olarak yerine getirmesini temenni ediyoruz." dedi.

Daha önce İran ile Ajans arasında olumlu görüşmeler yapıldığına dikkati çeken Salihi, İran’ın UAEA’da sahte bir davanın açıldığı belirterek, "Ajans'ın gayri meşru isteklerine boyun eğmeyeceğiz. Egemenlik ve ulusal menfaatlerin yanı sıra kurallara uygun olarak hareket ediyoruz” açıklamasında bulundu.

İran ile Suriye arasında konut inşaatı görüşmeleri yapıldı

İran Savunma Bakan Yardımcısı İbrahim Mahmudzade, Şam'da Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Sühey Abdullatif ile bir araya geldi.

Suriye’deki toplu konut projelerinin ele alındığı görüşmede Mahmudzade, İran'ın Suriye'nin yeniden inşası konusunda yakın işbirliği yapmaya hazır olduğunu sölyedi.

İranlı yetkili, Suriye devletini desteklemenin ve projelerin hayata geçirilmesi için kamu ve özel sektörle işbirliği yapmanın önemine dikkat çekerek, çalışmaların Şam ili içinde başlayıp diğer şehirlere taşınacağına işaret etti.

Amerika, İran'a karşı tutumunu değiştirmeye mecburdur

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD Başkanı Trump'ın seçimlerde zafer kazanması halinde İran ile kısa sürede anlaşma yapacağına dair iddiası ile ilgili olarak, ABD'nin azami politikasının fiyasko verdiğini, çünkü bu baskıdan amacın İran hükümetini masaya zayıf bir konumda oturtmak olduğunu, ancak bunun gerçekleşmediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Ruhani, َmerikalıları kast ederek, "Anlaşma, onların nükleer anlaşmaya dönmesi anlamına geliyorsa eğer, bunu bugün de yapabilirler, ancak İran'a baskı dayatmak istiyorlarsa, bu asla mümkün olmayacak." dedi.

UAEA Başkanı'nın Tahran ziyaretinde İran-UAEA işbirliği ele alınacak

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Grossi’nin Tahran ziyareti hakkında, “Son 20 yıl boyunca ajansla birçok temasımız oldu ve bu ajansın genel müdürlerinin farklı dönemlerde birçok kez İran'a geldiğine tanık olduk” dedi.

Rafael Grossi’nin Tahran ziyaretinin tetik mekanizması ve siyasi meselelerle ilgisi olmadığını belirten Kemalvendi, “Bu görüşmede İran ile UAEA arasındaki etkileşimin incelenmesi bekleniyor. İran ile UAEA’nın ilişkisi iyi durumdadır ve sunulan 18 raporda birçok olumlu noktaya değinmiştir” ifadesini kullandı.

Düşmanlar komplo ile İran'ın ekonomik faaliyetlerini durdurmak istedi

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, dün sabah saatlerinde video konferans aracılığıyla Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı'nın bazı ulusal projelerinin açılış törenine katıldı.

Törende konuşma yapan Ruhani, "Ülkede korona salgınının başlangıcında düşmanlar tarafından her şeyin kapatılması yönünde bir komplo yapıldı. Mart ayında işyerlerinin açılması gerektiğini duyurduğumuzda ve aynı zamanda salgının başından itibaren üretim birimlerinin kapatılmaması gerektiğini açıkladığımızda çok öfkelendiler. Yabancı medya kuruluşları da 'Hükümet, halkın hayatına hiç değer vermiyor ve ülkeyi krize sokmaya çalışıyor. Her yer kapanmalı" diye yaygara çıkardılar. İran'ı ekmek, su ve hijyen ürünleri için kuryuğa giren kendi ülkelerinin durumuna düşürmeye çalıştılar." dedi.

İran Sağlık Bakanlığı'ndan son koronavirüs açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 125 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 20 bin 901'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 213 artarak, 363 bin 363'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 839'unun durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 313 bin 058 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.