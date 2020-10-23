Şam Müftüsü uğradığı suikast sonucu şehit düştü

Suriye Arap Haber Ajansı'na (SANA) göre, Şam ve Şam Kırsalı Müftüsü Şeyh Muhammed Adnan Afyuni dün akşam saatlerinde uğradığı suikast sonucu şehit düştü.

Suriye Vakıflar Bakanlığı Kudsayya’da arabasına yerleştirilen bir bomba düzeneğiyle gaddar terör patlamasıyla arabasının hedef alınması sonucunda Allah yolunda şehit düşen Şeyh El Afyuni’nin şehit düştüğünü ilan etti.

Şeyh El Afyuni, Suriye ve İslam aleminin büyük alimlerinden biri olup, Vakıflar Bakanlığı Fıkıh İlmi Meclis Üyesi, Şam ve Şam Kırsalı Müftüsü ve Aşırılığa Karşı Uluslararası İslam Merkezi Genel Müdürüdür.

Şu ana kadar terör eyleminin sorumluluğunu kimse üstlenmedi.